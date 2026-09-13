Драма с Шкумбата! Оперират го
Култовият комик Димитър Туджаров готви нещо голямо през октомври
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Култовият комик Димитър Туджаров готви нещо голямо през октомври
Димитър Туджаров си спомни за началото на кариерата си
Инженерът философ представя на Царя живота през очите на смеха
От всяко нещо трябва да се вади усмивката и така вървим добре. Не съм луд, но така ми е по-добре
Кой съобщи странната новина
200 вица за коронавируса знае майтапчия № 1 Димитър Туджаров-Шкумбата
Прочутият хуморист е обиден от отношението на държавата към свободните артисти
Шкумбата организира благотворителен концерт в подкрепа на болно дете. Това съобщи той в "Шоуто на Слави" снощи и прикани повече хора да подкрепят иниц...