КЗЛД с позиция за "Школо"
Дружеството остава същото, но с променен собственик, казват от Комисията
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Дружеството остава същото, но с променен собственик, казват от Комисията
Министерството няма договорни отношения с "Школо", но много от българските училища са техен клиент
Топлоцентралата, собственост на US-компанията "КонтурГлобал" дари нови компютри на стойност над 6000 лева
Средно 450-500 души ежегодно получават в него нови знания и умения, докато излежават своите присъди СОУ „Поп Минчо Кънчев", което вече 30 години функ...
София. Само за 10 години 240 хиляди български ученици са напуснали задължителното си образование по различни причини. Това показват данни на национал...