Мистерия на половин век: Какво има в шкафа, заключен от Пеле
Густаво Леал, вторият треньор на мексиканския клуб Атлетико де Сан Луис, говори за мистериозната "черна кутия"
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Густаво Леал, вторият треньор на мексиканския клуб Атлетико де Сан Луис, говори за мистериозната "черна кутия"
Бдителен столичанин засне как екип на Спешна помощ товари шкаф в линейка. Той изпратила снимките в рубриката „Аз, репортерът" на bTV. „На 1.09 около...
Плевен. Количества течен цианкалий, достатъчни да „отровят половин България" бяха открити в Плевен. В най-обикновен шкаф на административна сграда в...