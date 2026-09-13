Отново земетресение! Поредица от трусове и в Северна Македония
Хората бягат от къщите
Следете всички новини, анализи и коментари за Щип. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хората бягат от къщите
Благоевград. Трансграничните побратими Благоевград и Щип отбелязаха заедно Европейските дни на сътрудничество. Проявата е част от инициативата на Е...
Благоевград. Двата побратимени града - Благоевград и македонският Щип, ще отбележат заедно Европейските дни на сътрудничеството с изложба и концерт....