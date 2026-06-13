Никола Готрон е новият шеф на МЕТРО България
Започва кариерата си в компанията през март 2007г. като ръководител на отдел Снабдяване в МЕТРО Франция
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Започва кариерата си в компанията през март 2007г. като ръководител на отдел Снабдяване в МЕТРО Франция
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