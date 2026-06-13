Край: Шесторката се разбра с Иран
Иран и шестте преговарящи страни се разбраха по въпроса с ядрената програма на Техеран, информират световните агенции като се позовават на неназован д...
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Иран и шестте преговарящи страни се разбраха по въпроса с ядрената програма на Техеран, информират световните агенции като се позовават на неназован д...
В Руският външен министър Сергей Лавров (вляво) и германският му колега Франк-Валтер Щайнмайер участваха в разговорите за Иран
Шесторката и Иран приеха ключовите параметри на бъдещото споразумение по иранската ядрена програма, съобщи в Лозана върховният представител на Европей...