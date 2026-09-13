Украински кошмар споходи Москва. Такова нещо не се е случвало
20 000 заклещени на столичните летища, гарите препълнени, хора припадат от жегите
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20 000 заклещени на столичните летища, гарите препълнени, хора припадат от жегите
Проливни дъждове превърнаха в езеро летище "Шереметиево"
Във въздуха машината действително е била ударена от мълния
При пожара на "Сухой Суперджет 100" със 73 пътници и петчленен екипаж загинаха 41 човека
Москва. Самолет Ил-96 се е самозапалил на техническата стоянка на московското летище "Шереметиево". Спорет РИА Новости огънят е обхванал цялата машина...
Шок преживя отборът на "Амкар" над летище "Шереметиево", тръбят медиите в Русия. Адът за играчите от Перм, сред които Захари Сираков, Георги Пеев и...