Столичани не вярват на очите си: В Дивия Запад ли сме?
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Фирмата на един от сегашните шефове на хотела - Йоанис Даскалантонакис, регистрирано в Кипър, придобива 100% от дружеството, което е мажоритарен собст...
Сградата на хотела е строена през 1956 година. Днес той има 184 стаи и апартаменти
Срути се част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан" (бивш „Шератон") , съобщи БГНЕС. Инцидентът е станал тази сутрин, докато...
Затварят паркинга и пространството около "Света Неделя" До дни паркингът пред хотел "Балкан", бившият "Шератон" в София, ще бъде затворен, за да стар...
София. Група протестиращи се събраха пред хотел "Шератон" в очакване на Пламен Орешарски, съобщиха от Антиправителствената пресслужба. Премиерът имаше...
Две от емблемите на столицата смениха собствениците си