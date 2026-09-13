Душманин на Кличко с успех №50
Бившият световен шампион в тежка категория във версия Световна боксова организация (WBO) Шенън Бригс (САЩ) постигна 50-а победа с нокаут на професиона...
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Бившият световен шампион в тежка категория във версия Световна боксова организация (WBO) Шенън Бригс (САЩ) постигна 50-а победа с нокаут на професиона...
Скандалджията Шенън Бригс продължава да преследва Владимир Кличко. Американският боксьор обяви, че е готов да дава пари за всякаква информация, свърза...
Жесток скандал за пореден път се разигра между бившия шампион на WBO Шенън Бригс и Владимир Кличко. Този път арена на техния сблъсък стана ресторант в...