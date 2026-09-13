Голям празник за мюсюлманите, приключват едномесечните пости
Празникът е Рамазан Байрам, но е известен още като Шекер Байрам
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Празникът е Рамазан Байрам, но е известен още като Шекер Байрам
Тъпанджии събуждат вярващите всяка сутрин по време на свещения месец От 5 юли мюсюлманите слагат край на едномесечните пости и започват тридневното ч...
Страх от провокации или опит за затъмнение стои зад "тайната вечеря"