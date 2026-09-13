Тепетата станаха на ски писти
Най-смелите се спускат и с колела
Следете всички новини, анализи и коментари за Шейни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-смелите се спускат и с колела
Силният вятър не спря участниците във Витоша зимен фест
Проф. дин Николай Овчаров След тричасовия полет от Владивосток на 8 ноември 2014 г., на летище "Елизово" на Камчатка, ние, петимата български авантюр...
Станислав Беньов ще представя България на Олимпийските игри в Сочи в стартовете на шейни. 22-годишният софиянец зае единствената квота, която бе отпус...
София. България получи една допълнителна квота за участие на зимните олимпийски игри в Сочи, научи „Стандарт нюз". Днес в Българския олимпийски комит...