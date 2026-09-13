Има ли шашма! Какво разкриха за Игри на волята
Ето разказът на човек, твърдящ, че е очевидец
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Ето разказът на човек, твърдящ, че е очевидец
В баскетболния "Левски" шашмата е пълна. От федерация одобриха заявката на новия клуб на Тити Папазов. Той се казва "Левски 2014" и бе допуснат до уча...
София. ЦСКА обяви тотална война на "Черноморец" заради заведеното съдебно дело по казуса "Мишел Платини". Бесни от претенциите на бургазлии за милиони...
Жребият за световното първенство в Бразилия е бил манипулиран, гръмна "Мундо Депортиво". Твърдението се основава на клип от 3,11 мин, който се върти в...