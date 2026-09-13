Всичко за Шашма

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Тити с шашма ала "Ганчев"

Тити с шашма ала "Ганчев"

В баскетболния "Левски" шашмата е пълна. От федерация одобриха заявката на новия клуб на Тити Папазов. Той се казва "Левски 2014" и бе допуснат до уча...

26 август | 19:25
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ЦСКА писна от бургаска шашма

ЦСКА писна от бургаска шашма

София. ЦСКА обяви тотална война на "Черноморец" заради заведеното съдебно дело по казуса "Мишел Платини". Бесни от претенциите на бургазлии за милиони...

10 януари | 22:15
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Разкриха шашма на жребия

Разкриха шашма на жребия

Жребият за световното първенство в Бразилия е бил манипулиран, гръмна "Мундо Депортиво". Твърдението се основава на клип от 3,11 мин, който се върти в...

09 декември | 19:55
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