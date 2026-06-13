"Шарж и перо" ще громи русофобите
Движение на поддръжници на руския президент Владимир Путин издава от 21 април сатиричен седмичник с карикатури и епиграми, осмиващи Запада, представяй...
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Движение на поддръжници на руския президент Владимир Путин издава от 21 април сатиричен седмичник с карикатури и епиграми, осмиващи Запада, представяй...