Шарлът с първа разходка в провинцията
Малката принцеса Шарлът напусна за първи път двореца Кенсингтън. Само четири дни след раждането й мама Кейт и татко Уилям я отведоха на чист въздух в...
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Малката принцеса Шарлът напусна за първи път двореца Кенсингтън. Само четири дни след раждането й мама Кейт и татко Уилям я отведоха на чист въздух в...
Елизабет II посети правнучката си в двореца в Кенсингтън