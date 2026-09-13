Париж изтръпна от измама на бакшиши по български
Около 10 души, основно от азиатски произход, са подали жалба в гранична полиция
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Около 10 души, основно от азиатски произход, са подали жалба в гранична полиция
"Шарл дьо Гол" измести "Хийтроу"
Франция. 14 400 евро е сумата, за която бе продаден на търг оригиналният текст на интервю на първия президент на Петата Френска република Шарл дьо Гол...