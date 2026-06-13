Депутати станаха фенове на Криско заради Бойко
Рапърът Криско успя да привлече за свои фенове депутатите в парламента. Поводът е новият хит "Шапка ти свалям", записан заедно с най-добрия имитатор н...
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Рапърът Криско успя да привлече за свои фенове депутатите в парламента. Поводът е новият хит "Шапка ти свалям", записан заедно с най-добрия имитатор н...