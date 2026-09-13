Шанън Бригс нарече Пулев "онова жалко момче"
Бивш световен шампион по бокс Шанън Бригс нарече Кубрат Пулев "онова бедно момче". Американецът отново се заяде с Владимир Кличко, в профила си в Inst...
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Бивш световен шампион по бокс Шанън Бригс нарече Кубрат Пулев "онова бедно момче". Американецът отново се заяде с Владимир Кличко, в профила си в Inst...
Гимнастички от шест държави ще участват в 19-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика за Купа "Левски" и приз "Маргарита Рангело...
Маями. Скандалният американски боксьор Шанън Бригс уреди мокра баня на Владимир Кличко, който тренираше върху сърф в езеро в САЩ. Тъмнокожият Брикс из...
Холивуд. Сериозен скандал се заформи по време на тренировката на световния шампион Владимир Кличко в залата в Холивуд, Флорида. Бившият световен шампи...