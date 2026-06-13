Официално: Без наши щанги на олимпиадата
България официално остана без щангисти на Олимпиадата в Рио де Жанейро догодина, разкри бТВ. Това е станало ясно след срещата между спортния министър...
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България официално остана без щангисти на Олимпиадата в Рио де Жанейро догодина, разкри бТВ. Това е станало ясно след срещата между спортния министър...
Ние сме жертва на немарливост, каза треньорът на националния отбор по щанги Иван Иванов. Шампионът по вдигане на тежести Иван Марков заяви в ефира на...