Топалов играе с Карлсен и Крамник
Веселин Топалов ще играе срещу настоящия световен шампион Магнус Карлсен и вечния си враг на шахматната дъска Владимир Крамник. Българският гросмайсто...
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Веселин Топалов ще играе срещу настоящия световен шампион Магнус Карлсен и вечния си враг на шахматната дъска Владимир Крамник. Българският гросмайсто...