Нинова съгласува министри с Радев
Лидерът на БСП каза как може да се реализира третият мандат
Следете всички новини, анализи и коментари за Съгласуване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лидерът на БСП каза как може да се реализира третият мандат
Санкциите за физически лица са до 10 000 лв. С глоба от 5 до 10 хил. лева ще се наказва поставянето на паметници без съгласуване с министъра на култ...
София. Министерството на отбраната не съгласува постъпилия проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет н...