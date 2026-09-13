Дрон кръжи над газовото находище. Какво се случва
Засега няма установена връзка между летателния апарат и която и да е държава
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Засега няма установена връзка между летателния апарат и която и да е държава
Първата в света водородна електроцентрала се планира да бъде построена във Великобритания
Новото споразумение защитава енергийната инфраструктура
Започнала е операция за издирване и спасяване на пилота в Северно море
Амстердам. Десетки ентусиасти в Холандия се изкъпаха в ледените води на Северно море в чест на Новата година. Близо 10 000 плувци, повечето от които...
Най-тежкия по всяка вероятност през последното десетилетие ураган с ветрове до 225 км/ч удари Северна Европа и нанесе щети във Великобритания, Германи...