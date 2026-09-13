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Напрежение в отношенията между Белград и Прищина
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Напрежение в отношенията между Белград и Прищина
В аптеките, в които вече 10 дни не се доставят лекарства, търсенето се увеличи, а запасите намаляват
Белград. Сръбската Скупщина ще разгледа постигнатия преди седмица договор между Белград и Прищина. Сърбите от Северно Косово се обявиха против спор...