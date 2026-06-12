Всичко за Северната Скоростна Тангента

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Пускат 13 км от околовръстното

Пускат 13 км от околовръстното

13-километров участък от Северната скоростна тангента ще бъде пуснат днес за движение. Това са отсечките между "Ботевградско шосе" и булевард "Лазар М...

30 декември | 6:30
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