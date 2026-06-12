Борисов: Тангентата става уникална (ОБЗОР)
Премиерът Бойко Борисов провери с очите си как върви ремонтът на пътния възел на Северната скоростна тангента с бул. "Ломско шосе" около София, за кой...
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Премиерът Бойко Борисов провери с очите си как върви ремонтът на пътния възел на Северната скоростна тангента с бул. "Ломско шосе" около София, за кой...
13-километров участък от Северната скоростна тангента ще бъде пуснат днес за движение. Това са отсечките между "Ботевградско шосе" и булевард "Лазар М...
Северната скоростна тангента на околовръстния столичен път трябва да е готова през декември. Това заяви строителният министър Лиляна Павлова на символ...
Изграждането на Северната скоростна тангента започва от утре. Общата й дължина е 16,54 км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Проектът е лот...
През следващата седмица започва строителството на първия участък от Северната скоростна тангента на София, каза регионалният министър Лиляна Павлова....