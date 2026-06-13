Мним доктор отмъкна спестяванията на баба
Неизвестен измамник измъкна спестяванията на възрастна плевенчанка при пореден случай на инсценировка с подкупен доктор. По телефона 86-годишната Севд...
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Неизвестен измамник измъкна спестяванията на възрастна плевенчанка при пореден случай на инсценировка с подкупен доктор. По телефона 86-годишната Севд...