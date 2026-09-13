Всичко за Севдалина Арнаудова

Следете всички новини, анализи и коментари за Севдалина Арнаудова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Папа Франциск в България
МС: Няма съветник Богданов

МС: Няма съветник Богданов

Медийният съветник на кабинета Севдалина Арнаудова заяви в ефира на Нова телевизия, че премиера Бойко Борисов няма съветник с името Богданов. Арнаудов...

26 януари | 9:18
0 коментара
17423