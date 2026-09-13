Севделина Арнаудова напуска Министерския съвет/ОБНОВЕНА/
Ще работи в партията - за изборите
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Ще работи в партията - за изборите
Юлиана Методиева разказа историята за трудния живот на пиарката на Борисов
Не аз съм искала от Вас, Вие се предлагахте, заяви Севдалина Арнаудова
Севдалина Арнаудова цитира папа Франциск
„Срещата на премиера с българите в Лондон протече в лош тон, съпроводен с много агресия и тон за тази агресия даде една дама, която подвикваше и креще...
Медийният съветник на кабинета Севдалина Арнаудова заяви в ефира на Нова телевизия, че премиера Бойко Борисов няма съветник с името Богданов. Арнаудов...