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Валония одобри СЕТА

Валония одобри СЕТА

Парламентът на белгийския регион Валония е одобрил вчера споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Канада (СЕТА), съобщи Франс Прес...

29 октомври | 8:30
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