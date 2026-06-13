Валония одобри СЕТА
Парламентът на белгийския регион Валония е одобрил вчера споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Канада (СЕТА), съобщи Франс Прес...
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Парламентът на белгийския регион Валония е одобрил вчера споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Канада (СЕТА), съобщи Франс Прес...
Красен Станчев, Институт за пазарна икономика - Г-н Станчев, какво ще се случи със СЕТА, ако в крайна сметка провинция Валония не се съгласи да подпи...
Премиерът на Белгия Шарл Мишел е съобщил на председателя на Европейския съвет Доналд Туск, че неговото правителство не е в състояние да подпише търгов...
Няма брюкселски чиновници да определят националния интерес на България. Това заяви лидерът на левицата Корнелия Нинова по време на заседание на иконом...
Автобус "Сетра" се запалил по време на движение на ул."Гюмюрджинска" в Момчилград около 20 часа. Няма пострадали. Спукан маркуч причинил запалването,...