ЮЗУ ще обучава медицински сестри и акушерки
Правителството предлага на Народното събрание да приеме решение за преобразуване на факултета „Обществено здраве и спорт" на Югозападния университет „...
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Правителството предлага на Народното събрание да приеме решение за преобразуване на факултета „Обществено здраве и спорт" на Югозападния университет „...
Труповете на двама мъже бяха открити в канал над беловското село Сестримо, информира Фокус, като се позовава на информация от говорителя на ОД на МВР...