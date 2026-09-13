Изненада! Ето кой ще замести Гуардиола в Манчестър Сити
Фабрегас е начело на Комо от лятото на 2024 г.
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Фабрегас е начело на Комо от лятото на 2024 г.
Тя ще започне да работи и с Джорджина Родригес
Пореден скандал гръмна в "Челси". Шокиращо видео, в което стюард на "Стамфорд Бридж" обижда Сеск Фабрегас, обиколи мрежата. "Ти си змия. Нали беше ча...
Звездата на "Челси" Сеск Фабрегас ще става баща за втори път. Това се похвали самият играч в социалните мрежи. Халфът на "Барселона" написа, че прияте...
Сеск Фабрегас стана батко за втори път. Майката на халфа на "Челси" Нурия Солер роди вчера сутринта малката Клаудия. За щастливата новина съобщи друг...
Испания сдаде световната купа, но няма да си тръгне от Бразилия с празни ръце. Защитникът Жерар Пике беше избран за любимец на хомосексуалистите. "Гло...
Лондон. Челси привлече Сеск Фабрегас от Барселона. Новината бе потвърдена на клубната страница на лондончани. Договорът на полузащитника е за пет годи...
Манчестър. Давид де Хеа разкри, че се опитва да убеди полузащитника на Барселона Сеск Фабрегас да му стане съотборник в Манчестър Юнайтед. Бъдещето н...
Сидни. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс призна, че клубът е изпратил официална оферта за полузащитника на Барселона Сеск Фабрегас и че все...
Барселона. Манчестър Юнайтед е отправил официална оферта към Барселона за Сеск Фабрегас на стойност 25 милиона лири, информира BBC Sport. Същата сума...