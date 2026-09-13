Всичко за Сеск Фабрегас

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Сеск пак стана батко

Сеск пак стана батко

Сеск Фабрегас стана батко за втори път. Майката на халфа на "Челси" Нурия Солер роди вчера сутринта малката Клаудия. За щастливата новина съобщи друг...

25 септември | 16:25
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