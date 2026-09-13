Всичко за Сергей Бубка

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И Сергей Бубка стана дядо

И Сергей Бубка стана дядо

Малко след като стана ясно, че Христо Стоичков е станал дядо да първи път и друга голяма звезда го последва. Световният рекордьор в очварския скок, пъ...

28 септември | 16:50
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