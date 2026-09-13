Предателството на века. Украйна изобличи Сергей Бубка
Какво направи легендарният спортист срещу страната си
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Какво направи легендарният спортист срещу страната си
Малко след като стана ясно, че Христо Стоичков е станал дядо да първи път и друга голяма звезда го последва. Световният рекордьор в очварския скок, пъ...
"Спортните чудеса на България" е прекрасен проект, който възпитава младите българи Легендата Сергей Бубка бе голямата атракция за феновете на леката...
София. Стартът на многофункционалната зала "Арена Бургас" бе даден днес лично от легендата на световната лека атлетика Сергей Бубка. Той заедно с кмет...
Бургас. Вицепрезидентът на Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) и член на Международния олимпийски комитет (МОК) Сергей Бубка пристига в Б...
Донецк. Президентът на Българската и балканската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов ще е сред гостите тази вечер на тържеството в Донецк...