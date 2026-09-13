Пускат дронове срещу мръсния въздух
Отровен смог затисна Пловдив, призоваха хората да не излизат
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Отровен смог затисна Пловдив, призоваха хората да не излизат
Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в Гълъбово е регистрирала снощи превишение на алармения праг за серен диоксид, съобщиха днес...
Стара Загора. Ситуацията в миньорското градче Гълъбово, което бе обгазено със серен диоксид в три последователни часа в понеделник след обяд от ТЕЦ-ов...
Стара Загора. Истиннски кошмар преживяха в ранния след обяд в събота жителите на Гълъбово. В три последователни часа стационарният екопункт в центъра...
Димитровград. Екоминистерството предупреди живущите в Димитровград за повишаване на нивата на серед диоксид в града, информира БНР. В три последовате...