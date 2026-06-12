Радев се среща с италианския си колега
Обсъждат двустранните отношения между България и Италия и теми от европейския дневен ред
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Обсъждат двустранните отношения между България и Италия и теми от европейския дневен ред
България и Италия имат сходни проблеми, свързани с мигрантската криза, и ясно разбират необходимостта от общо европейско решение и проява на солидарно...
По покана на държавния глава Росен Плевнелиев президентът на Италия Серджо Матарела ще направи официално посещение у нас на 13 септември, съобщиха от...
Серджо Матарела влиза в политиката, след като мафията убива брат му От три дни Италия има нов президент, 12-ият по ред, откакто страната стана републ...
Рим. Сицицилианският конституционен съдия Серджо Матарела положи клетва днес като новия президент на Италия. Името на Матарела е свързвано с борбата с...