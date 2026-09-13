ГЕРБ взе и Септемврийци
Политическа пария ГЕРБ спечели изборите за кмет в село Септемврийци, община Димово, съобщиха от общинската избирателна комисия. За издигнатия от парти...
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Политическа пария ГЕРБ спечели изборите за кмет в село Септемврийци, община Димово, съобщиха от общинската избирателна комисия. За издигнатия от парти...
Септемврийци
Монтана. Член на секционната избирателна комисия в село Септемврийци е бил пребит от непознати, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Инци...