Чудото се случи! Спасиха живота на бременна жена
Оперирана е по спешност за да бъде спасен живота й
Следете всички новини, анализи и коментари за Сепсис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Оперирана е по спешност за да бъде спасен живота й
Килограмите умножени по 4 дават нужното количество течности за ден Важни са точните антибиотик и дозировка, казва урологът доц. Марин Георгиев Заче...
Проверки в болниците в Габрово и Плевен, търсят къде е заразата