До София! Земетресение изплаши цял град
Трусът с магнитуд 2.9
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Трусът с магнитуд 2.9
Отпускат се средства за храмове, училища, читалища,каза водачът на ГЕРБ в Кюстендил
Бюст-паметник на Васил Левски беше открит на рождената дата на Апостола пред сградата на Общината в Сапарева баня. За изграждането му беше организи...
Пиян от Сапарева баня насъскал 100-килограмовото си куче кангал срещу полицаи и псето ги нахапало. Мъжът е на 44 години и в събота вечерта в нетрезво...
Какъв е профилът на регионите у нас? Отговор на този въпрос ще дадат специалисти от Института по пазарна икономика на заседанието на Регионалния съвет...
Сепарева баня
С дарения ще бъде направен паметник на Васил Левски в Сапарева баня. Инициативата е на местното сдружение "Светлина - 2015" и кмета на общината Калин...