Първа информация за българите от отвлечения в Йемен втори кораб
Вчера корабът "Сентрал парк" беше задържан край пристанище Аден от осем мъже във военни униформи
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Вчера корабът "Сентрал парк" беше задържан край пристанище Аден от осем мъже във военни униформи
Военен кораб на САЩ е отговорил на сигнала за бедствие на превзетия танкер
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