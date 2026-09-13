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Есен в Сентръл парк (галерия)

Есен в Сентръл парк (галерия)

Ню Йорк. Когато слушаш великата песен "Есен в Ню Йорк", изпълнявана с покъртително чувство от Ела Фицджералд и Луис Армстронг, сякаш усещаш тихия лист...

09 ноември | 7:35
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