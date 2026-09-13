Нов пожар избухна в Пирин! Местните са в ужас
Към момента пожарът е локализиран
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Към момента пожарът е локализиран
В Цалапица горе сметището, въпреки че няма опасност за хората от района
Тук през 2017 г. горя огромен пожар в продължение на 10 дни
Туристи се катерят в Пирин планина заради вековното дърво Стотици жители и гости на община Симитли усетиха магическата сила на вековния бор край село...
Мъж на 50 г. е починал, след челен сблъсък, съобщиха от полицията. Тежкият пътен инцидент е станал сутринта на 4 март, уточняват от полицията. Малко с...
Благоевград. Уникален скален град пълни с туристи симитлийските села Сенокос и Мечкул. И през зимата почти всеки ден пристигат гости в двете населени...
Образът на светицата грее в клоните на вековно дърво под връх Пирин
Селяни стягат къщи за гости заради уникален скален град
Благоевград. Уникален скален град пълни с туристи симитлийските села Сенокос и Мечкул. И през зимата почти всеки ден пристигат гости в двете населени...
Благоевград. Гости от страната и чужбина катерят все по-често Пирин планина, за да стигнат до вековен бор с магнетична сила. Край симитлийското село...
Благоевград. Никак не му е лесно на кметския наместник на симитлийските села Мечкул и Сенокос Христо Димитров. Той не само трябва да решава проблемите...