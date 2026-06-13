Семейни карти по 70 лв. за театрален фестивал
Билетите за третото издание на театралния фестивал „Тара-Ра-Бумбия" в Благоевград вече се продават в касите на Драматичен театър "Никола Вапцаров" и ф...
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Билетите за третото издание на театралния фестивал „Тара-Ра-Бумбия" в Благоевград вече се продават в касите на Драматичен театър "Никола Вапцаров" и ф...