Син уби майка си и я зарови, откриха я 8 месеца по-късно
Семейна трагедия потресе през уикенда Добрич. След осем месеца в неизвестност бе открит трупът на 53-годишната Руска Димитрова, която миналата година...
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Семейна трагедия потресе през уикенда Добрич. След осем месеца в неизвестност бе открит трупът на 53-годишната Руска Димитрова, която миналата година...
Час преди Илия и синът му да паднат в реката, братовчедка загина в Кресненското дефиле Празникът Трифон Зарезан се превърна в една от най-черните дат...