Има остър недостиг на семена за фасул
Стопаните трябва да заделят 5% от нивите си за бобови култури Има остър недостиг на семена за фасул заради влязлата в сила директива на ЕС, според ко...
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Стопаните трябва да заделят 5% от нивите си за бобови култури Има остър недостиг на семена за фасул заради влязлата в сила директива на ЕС, според ко...