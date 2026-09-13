Зам.-областен управител обсъди в Брюксел селските региони
Зам.-областният управител на Благоевград Анна Бистричка обсъди в Брюксел развитието на селските региони и регионалната политика на ЕС Разговорите бяха...
Следете всички новини, анализи и коментари за Селски Региони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Зам.-областният управител на Благоевград Анна Бистричка обсъди в Брюксел развитието на селските региони и регионалната политика на ЕС Разговорите бяха...
София. Таван от 3 млн. евро ще има за проектите за изграждане на пътища, водоснабдителни мрежи, прекарване на интернет в селата с пари от Програмата з...
София. Заради риска от загуба на над 280 млн. лв по Програмата за развитие на селските райони земеделското министерство е командировало десетки експер...