Селските къщи са хит на пазара
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Разликата в стойността е над 5 пъти
2020 г. ще завърши с около 20% ръст в продажбите на селски имоти
Още от началото на ноември всички категоризирани обекти за селски туризъм са резервирани за Коледа и Нова година. Вилите и къщите за гости под наем са...
До края на октомври се удължава срокът за изпълнение на проекти за ремонт и изграждане на селски къщи и микропредприятия по старата Програма за развит...