Афганистанци задържани при опит да пресекат границата със Сърбия
Група от чуждестранни граждани е задържана при опит да премине държавната граница при село Уши. Това съобщи „Фокус" – Кюстендил говорителят на Районна...
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Група от чуждестранни граждани е задържана при опит да премине държавната граница при село Уши. Това съобщи „Фокус" – Кюстендил говорителят на Районна...