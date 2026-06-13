Полицай простреля крадец при акция
Непълнолетен младеж е бил прострелян от полицията при опит за кражба в дома на възрастен мъж в старозагорското село Тулово, съобщиха от областната дир...
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Непълнолетен младеж е бил прострелян от полицията при опит за кражба в дома на възрастен мъж в старозагорското село Тулово, съобщиха от областната дир...