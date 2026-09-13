Млад агроном прибира 5 тона картофи от декар
Младият агроном Светослав Василев от Трън отново се хвали с рекордни добиви, този път на картофи. Очакванията му са за да получи и над 5 тона от декар...
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Младият агроном Светослав Василев от Трън отново се хвали с рекордни добиви, този път на картофи. Очакванията му са за да получи и над 5 тона от декар...
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Смолян. "В момента казанът за варене на ракия в смолянското село Търън е запечатан и не се вари ракия, поради липса на лиценз", съобщи кметът на селот...