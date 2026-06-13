Македонци с мерак да се надлъгват с нашенци
Сериозен интерес проявяват селища от Македония към уникален празник по надлъгване навръх 1 април в петричкото село Скрът. Денят на хумора и шегата се...
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Сериозен интерес проявяват селища от Македония към уникален празник по надлъгване навръх 1 април в петричкото село Скрът. Денят на хумора и шегата се...
Емисари на петричкото село Скрът обикалят селища в съседна Македония и канят мераклии за участие в конкурс по надлъгване. Домакините вече трескаво се...
Служители на PДГП-Бургас и митничари откриха 168 литра нелегален алкохол При проведена специализирана полицейска операция служители на ГПУ-Петрич са...
В петричкото село Скрът върви трескава подготовка за най-голямото събитие в населеното място – фестивал навръх 1-ви април – Деня на хумора и шегата. С...