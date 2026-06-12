Село с мерак за градски квартал
Населението се увеличи с една трета за 10 години заради новодомците Благоевград. 1200 души в Рилци скоро могат да живеят не на село, а в градски квар...
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Населението се увеличи с една трета за 10 години заради новодомците Благоевград. 1200 души в Рилци скоро могат да живеят не на село, а в градски квар...
Кърджали. Свлачища може да наложат евакуация на кърджалийското село Сипей. След снощните валежи там са се появили нови пукнатини, пропадането на земн...
Кърджали. Свлачище събори къща в с. Сипей, десетина други къщи са заплашени от срутване след поройните дъждове в неделя, които го активизираха. Има...