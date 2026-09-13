Митов бесен! Наказания за запален огън
90% от горските пожари са причинени от човешка небрежност, заяви министърът
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90% от горските пожари са причинени от човешка небрежност, заяви министърът
Беше много страшно, кръсти се възрастна жена
Благоевград. Огнен ад вилня във вторник вечерта в местността Чинчовец край санданското село Плоски. Около 20:45 часа е получен сигнал за пожарът, койт...