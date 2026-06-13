Кърмеща Богородица върна живота в Пепелина
Българи и румънци се молят за здраве пред уникалната икона Едно от най-малките населени места у нас е сeло Пепелина. То се намира в живописния каньон...
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Българи и румънци се молят за здраве пред уникалната икона Едно от най-малките населени места у нас е сeло Пепелина. То се намира в живописния каньон...