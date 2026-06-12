Семейство чества златна сватба на 14 февруари (ВИДЕО)
Семейство от великотърновското село Пчелище празнува златна сватба на 14 февруари. Бракът на Георги и Цеца продължава вече цели 65 години, съобщава Но...
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Семейство от великотърновското село Пчелище празнува златна сватба на 14 февруари. Бракът на Георги и Цеца продължава вече цели 65 години, съобщава Но...