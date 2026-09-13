Дарители, майстори и добри хора помогнаха на пострадали от пожар
Пострадалите семейства от пожара в Момчиловци вече имат покрив над главите си
Следете всички новини, анализи и коментари за Село Момчиловци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пострадалите семейства от пожара в Момчиловци вече имат покрив над главите си
Смолян. Родопското село Момчиловци вече е в списъка на 100-те национални туристически обекта. Той фигурира под номер 83 "б" в новия 20-хиляден тираж н...
От 2009 г. млякото „Момчиловци“ се продава като топъл хляб в Шанхай